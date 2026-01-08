Leo Messi ser ikke for seg å være trener når han pensjonerer seg, men vil gjerne være klubbeier

HQ

Leo Messi tenker ikke på å pensjonere seg ennå, etter at han nylig signerte en kontraktsforlengelse med MLS-mesterne Inter Miami frem til 2028. Men som 38-åring nærmer fotballdagene hans seg en uunngåelig slutt. Hva skal han gjøre når han legger støvlene på hylla?

Messi ble spurt om det i et intervju med Luzu TV i Argentina, og først sa han hva han ikke vil gjøre: "Jeg ser ikke på meg selv som trener. Å være sportsdirektør interesserer meg mer, men hvis jeg må velge, vil jeg aller helst være klubbeier".

Det er ting som følger med det å være klubbeier som interesserer Messi: "Jeg vil gjerne ha min egen klubb, starte fra bunnen og få den til å vokse. Å kunne gi barna muligheten til å utvikle seg og oppnå noe viktig. Hvis jeg måtte velge, er det det som ville tiltale meg mest."

I virkeligheten er Messi allerede medeier i et uruguayansk fjerdedivisjonslag, som opprinnelig ble startet av Luis Suárez (navnet på klubben, Deportivo LSM, kommer fra initialene deres). Messi har også gitt navn til Messi Cup, en U-16-konkurranse med fotballklubber fra hele verden, som fant sted i Miami i forrige måned.

Men før alt dette ønsker Messi å holde seg i form for å kunne spille VM 2026 til sommeren for Argentina.