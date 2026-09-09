Leo Messi skal kjøpe en spansk fotballklubb i den nest høyeste divisjonen

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Leo Messi fortsetter å bygge opp virksomheter for å forbli involvert i fotballen etter at han har lagt opp, og den argentinske stjernen skal bli eier av den spanske fotballklubben Eldense, som spiller i andredivisjonen, ved å kjøpe 100 % av aksjene fra det colombianske investeringsselskapet TH Soluciones Group SAS.

Klubben bekreftet at de har inngått en avtale om eierskapet, «i påvente av at de endelige juridiske og kontraktsmessige prosedyrene er fullført, inkludert den tilhørende due diligence-prosessen, samt den obligatoriske godkjenningen fra Det øverste idrettsrådet (CSD)».

Dette vil gjøre Eldense til den andre klubben som eies av Messi, etter at han kjøpte UE Cornellá (i femte divisjon) i april i fjor. Messi vil også motta en eierandel i Inter Miami når hans nåværende kontrakt utløper.