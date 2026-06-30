Leo Messi slår seg sammen med Spider-Man i en ny teaser for «Spider-Man: Brand New Day»

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Leo Messi har gjort et overraskende opptreden i den nyeste teaseren til «Spider-Man: Brand New Day». Den 40 sekunder lange filmen viser den argentinske stjernen som går inn på en kafé i Brooklyn, hvor han møter Peter Parker og forteller ham at han leter etter Spider-Man. Spider-Man dukker plutselig opp og tar med seg en deepfake-versjon av Messi på en svingtur gjennom New York City.

Den fjerde Spider-Man-filmen med Tom Holland og Zendaya fikk nylig en actionfylt trailer, men det er fortsatt mange mysterier, som for eksempel identiteten til hovedskurken...

Teaseren kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt, med Messi i storform under VM, etter å ha scoret seks mål allerede og slått rekorden for flest scorede mål i turneringens historie, mens han prøver å vinne et andre VM-gull for Argentina før han legger opp.

Potensielle rivaler for Leo Messi og Argentina i VM 2026

Messi har scoret i alle tre gruppespillkampene for Argentina, og skal møte Kapp Verde i en kamp i 32-delsfinalen fredag 3. juli kl. 23.00 BST, britisk tid (kl. 00.00 lørdag sentraleuropeisk sommertid).

Argentinas vei mot finalen inkluderer Australia eller Egypt i 16-delsfinalen, Sveits, Ghana, Algerie eller Colombia i kvartfinalen, og potensielt Brasil, Norge, Ecuador eller England i semifinalen, mens Spania og Frankrike er favorittene til å nå finalen på den andre siden av tabellen, som også inkluderer Senegal, USA, Portugal, Kroatia eller Sverige som noen av de sterkeste (på papiret) lagene.

«Spider-Man: Brand New Day» kommer mellom 29. og 31. juli, avhengig av markedene; VM vil være over innen da...