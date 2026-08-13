Leo Messi spiller for første gang siden farens død, men Inter Miami er slått ut av Leagues Cup

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En dag (mindre enn 24 timer) etter at han hadde lagt ut et følelsesladet brev for å hedre sin far, var Leo Messi tilbake på banen for Inter Miami som innbytter i starten av andre omgang i en Leagues Cup-kamp, men Miami tapte 3–2 mot León og ble slått ut av turneringen.

Da Messi kom inn på banen, fikk han en enorm ovasjon fra fansen på Nu Stadium i Miami, selv om hjemmelaget tapte mot det meksikanske laget.

Miami tapte også 1–2 mot Monterrey i den andre Leagues Cup-kampen, uten Messi, og vant sin første kamp i turneringen mot San Luis med 4–2, med to mål av Messi – hans første mål etter VM-finalen.

Inter Miami er tilbake i det vanlige MLS-spillprogrammet på søndag mot Nashville.

Leagues Cup er en turnering som ble opprettet i 2019 og spilles mellom lagene fra MLS i USA og Canada og Liga MX i Mexico. Den består av en kort gruppespillfase etterfulgt av sluttspill og finaler, og dette er første gang Inter Miami ikke klarer å kvalifisere seg til sluttspillet siden turneringen ble utvidet i 2023 – også året Messi kom til MLS (Miami endte opp med å vinne sin første og eneste tittel i turneringen i 2023, en turnering som ofte blir kritisert for å overbelaste fotballkalenderen).

Messi antydet at han snart vil trekke seg tilbake etter at faren gikk bort. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal gå videre. Jeg har bare spilt fotball, og nå tviler jeg alvorlig på at jeg vil kunne fortsette med det mye lenger», skrev Messi.