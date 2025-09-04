Leo Messi spiller trolig sin siste kamp i Argentina i dag

HQ

Den siste runden i CONMEBOLs VM-kvalifisering starter i dag (vel, i morgen fredag i europeisk tid), som en del av landslagspausen, og den er spesielt betydningsfull for Argentina, ettersom det mest sannsynlig blir den siste kampen for Leo Messi i hjemlandet. Det blir mot Venezuela, kl. 13:30 CEST, 14:30 BST (på fredag). 20:30 lokal tid i Argentina.

Selv om Leo Messi ikke har annonsert at han legger opp, og han kommer helt sikkert til å delta i neste sommers VM, som spilles i USA, Mexico og Canada, blir fredagens kamp mot Venezuela siste gang verdensmesteren spiller i hjemlandet på en stund. Med mindre det blir noen vennskapskamper, blir neste kvalifiseringskamp etter det i 2027, og Messi tror ikke han kommer til å være aktiv. Messi fyller 39 år under neste VM sommeren 2026.

Det forventes ingen hyllest til Messi, men alle vil vite den spesielle betydningen av kampen. Messi vil være i startoppstillingen til en kamp uten stor interesse for Argentina, som allerede er kvalifisert som leder av kvalifiseringen (med 11 seire, 2 uavgjort og 3 nederlag), men for Venezuela er kampen avgjørende, ettersom de må vinne for å sikre seg i det minste å nå sluttspillet mellom forbundene.

Kanskje Scaloni velger å endre det i de siste minuttene, slik at han kan få en ovasjon på Estadio Monumental i Buenos Aires, som et "uoffisielt" farvel til ikonet deres, som vil bli husket like stort (om ikke mer) enn Maradona.

Dette kan være den siste kampen Messi spiller i Argentina, men det kommer flere: Neste tirsdag, 9. september, spiller Argentina i Ecuador. Med dagens kamp medregnet, har Messi spilt 194 kamper for Argentina siden 2005, scoret 112 mål og vunnet to Copa Américas og VM i 2022.