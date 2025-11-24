Leo Messi tar Inter Miami til finale og slår overraskende rekord

HQ

Leo Messi har hjulpet sitt lag Inter Miami til finalen i MLS etter å ha scoret ett mål og gitt tre målgivende pasninger mot Cincinnati i går kveld. 4-0-seieren betyr at Inter Miami møter New York City (som slo Philadelphia Union 1-0) i finalen i East Conference lørdag 29. november.

Kampen var enestående for Messi, som takket være sine tre målgivende pasninger i løpet av søndagens kamp tangerte rekorden til Ferenc Puskás som historiens beste målgivende pasning. Messi har levert 404 målgivende pasninger på 1135 kamper. Med sine 868 mål har han 1 300 målgivende pasninger, mer enn Cristiano Ronaldo, som har scoret 954 mål, men "bare" gitt 259 målgivende pasninger og dermed har 1 213 målgivende pasninger.

I år har Messi scoret 46 mål, seks av dem i MLS-sluttspillet, noe som har brakt Miami nærmere sin første ligatittel i MLS. I 2024 vant de tittelen for beste ordinære sesong, men tapte i sluttspillet.