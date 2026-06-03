Leo Messi tildeles den svært prestisjetunge Prinsessen av Asturias' idrettspris, og juryen fremhever hans sosiale påvirkning

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Leo Messi har blitt tildelt den prestisjetunge Prinsessen av Asturias' idrettspris, en årlig pris som anerkjenner ekstraordinære prestasjoner innen idrett, en pris som gis til idrettsutøvere, lag, arrangører eller til og med hele konkurranser.

Den 38 år gamle argentinske fotballspilleren, som snart skal delta i sitt sjette verdensmesterskap, ble valgt blant 27 kandidater fra 12 land. Juryen valgte Messi fordi "på et personlig plan har Messi vært en rollemodell for å overvinne motgang, etter å ha lidd av en vekstforstyrrelse i barndommen, og han anses som et globalt ikon innen idrett for sin konsekvens, ydmykhet og forpliktelse til lagarbeid, ifølge lagkameratene".

I tillegg til de sportslige merittene (som å vinne Ballon d'Or hele åtte ganger mellom 2009 og 2023), anerkjenner juryen at hans bidrag til idretten har hatt en sosial innvirkning, for eksempel som UNICEF-ambassadør (organisasjonen som vant Prince of Asturias Award for Concord i 2006) og hans veldedige arbeid gjennom Leo Messi Foundation, som jobber for å fremme tilgang til utdanning og helse for barn i sårbare situasjoner.

Andre fotballspillere som har vunnet Prinsessen av Asturias' pris

Tidligere vinnere av Prinsessen (eller Prinsen) av Asturias' idrettspris inkluderer tennisspilleren Serena Williams (som har annonsert sitt comeback som 44-åring), den kenyanske langdistanseløperen Eliud Kipchoge, Olympic Refuge Foundation og IOCs olympiske lag for flyktninger i 2022, den amerikanske skiløperen Lindsey Vonn eller badmintonlegenden Carolina Marín.

Svært få fotballspillere har vunnet prisen siden den ble delt ut for første gang i 1987: det brasilianske landslaget som vant VM i 2002, det spanske landslaget som gjorde det samme i 2010, og en delt pris i 2012 mellom Iker Casillas (Real Madrid) og Xavi Hernández (fra FC Barcelona) for deres "forsonende holdning som har jevnet ut tradisjonelle motsetninger mellom spillere og supportere", da de spilte i rivaliserende klubber, men vant UEFA Euro 2012 sammen.