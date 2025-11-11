Leo Messi trodde han skulle avslutte karrieren i Barcelona før han dro til Miami og snakker om "ikke lykkelige" år i PSG

HQ

Leo Messis overraskelsesbesøk på Camp Nou (gjort uten å fortelle FC Barcelona) åpnet sårene til den argentinske stjernens traumatiske utgang fra sin mangeårige klubb sommeren 2021, en utgang som virker definitiv (Messi har kontrakt med Inter Miami til 2028, han vil være 41 år på den tiden), selv om argentineren sa at han håper "å komme tilbake en dag, og ikke bare for å si farvel som spiller, noe jeg aldri fikk gjøre ..."

En dag senere publiserte Sport et intervju med Messi (som for øyeblikket trener med sitt argentinske lag i Alicante, og forbereder seg til en vennskapskamp i Angola på fredag), og han innrømmet at han trodde han ville avslutte karrieren i Europa i Barcelona, i stedet for PSG, selv om han også planla å dra til Miami.

"Etter å ha tilbrakt hele livet mitt der, dro jeg ikke dit slik jeg hadde forestilt meg, slik jeg drømte om. Jeg så for meg, som jeg sa, å spille hele karrieren min i Europa, i Barcelona, og så, ja, komme hit [til Miami] slik jeg gjorde, for det var planen min, det jeg ønsket.

"Og avskjeden var litt merkelig også, på grunn av situasjonen, på grunn av alt. Men jeg tror fansen alltid vil være der, på grunn av det jeg sa, på grunn av alt vi har vært gjennom."

Paris-årene "ikke et mareritt", men han var ikke fornøyd

Messi refererer til de to årene han tilbrakte i Paris Saint-Germain, et kort mellomspill i karrieren der han sa at han "ikke følte seg lykkelig", selv om han i intervjuet sa at "selv om det også virker som om Paris var et mareritt, men det var det ikke. Når jeg sier at jeg ikke hadde det bra, er det fordi jeg ikke var fornøyd med det jeg gjorde og det jeg elsker å gjøre - å spille fotball, den daglige rutinen, treningen, kampene - fordi jeg bare ikke følte meg bra.

"Men så hadde vi en veldig flott opplevelse som familie. Byen er spektakulær, vi nøt det. Men sannheten er at jeg ikke var fornøyd med det jeg elsker å gjøre til daglig. Og her, ja, vi har det bra, vi nyter byen og hverdagen vår".