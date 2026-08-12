Leo Messi tviler på at han vil spille mye lenger etter farens bortgang

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Leo Messi har skrevet et følelsesladet innlegg fire dager etter at faren Jorge Messi døde av sykdom i en alder av 68 år. Dette er hans første offentlige uttalelse siden da, og han har tatt en pause fra arbeidet sitt hos Inter Miami kort tid etter at han kom tilbake i aksjon etter pausen etter VM.

I brevet, som ble delt på Instagram, forklarer han at farens helse forverret seg rett før Leo Messi dro til USA for å spille VM – en turnering faren hans hadde insistert på at han skulle delta i. «Mamma sa stadig til meg at du ville bli bedre og at du ville være frisk nok til å reise. Jeg sa stadig til deg at vi skulle klare å komme oss til finalen, slik at du kunne bli med».

«Jeg ville vinne den, ta den med til deg og vise deg en ny. Jeg klarte det ikke; beina mine orket rett og slett ikke mer. Denne gangen prøvde jeg å presse meg selv utover mine fysiske begrensninger, men jeg klarte det ikke. Jeg klarte aldri å føle meg bra.»

Som det fremgår av brevet, hadde helsen hans forverret seg så mye da han kom tilbake, at han trodde de hadde tapt finalen på straffesparkkonkurranse. «Vi klarte ikke å snakke om noe av det som hadde skjedd. Du klarte ikke å nyte det i det hele tatt.

Messi sier også at han «seriøst tviler på at han vil kunne spille mye lenger» uten ham. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre uten deg, jeg vet ikke hvordan jeg skal gå videre. Jeg har bare spilt fotball, og nå tviler jeg alvorlig på at jeg vil kunne fortsette med det mye lenger. Du var ved min side helt fra begynnelsen; vi var bare et lite stykke unna slutten. Hvorfor ikke holde ut litt lenger, så kunne vi ha fullført det sammen?»

«Du var en far, en venn og en rollemodell. Du var alltid den personen du trengte å være i enhver situasjon, og du tok aldri feil om noe. Til tross for noen uenigheter eller krangler hadde du alltid rett. Til slutt ble det alltid slik du sa.

«Jeg kommer til å savne deg dypt, men du vil alltid være med meg, spesielt i oppdragelsen av barna mine, for jeg lærer dem opp og oppdrar dem akkurat slik du gjorde med meg. Hvil i fred og våk over oss der oppe, slik du alltid har gjort. Takk for alt.