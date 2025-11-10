Leo Messi vender tilbake til Camp Nou og sender en kryptisk melding: "Jeg håper jeg kan komme tilbake en dag, ikke bare som spiller..."

HQ

Leo Messi besøkte byggingen av FC Barcelonas Camp Nou, og Instagram-innlegget hans nådde syv millioner likes på to timer. "I går kveld vendte jeg tilbake til et sted jeg savner av hele mitt hjerte. Et sted hvor jeg var utrolig lykkelig, hvor dere alle fikk meg til å føle meg tusen ganger lykkeligere enn noen gang".

Han fulgte opp med en kryptisk melding: "Jeg håper jeg kan komme tilbake en dag, og ikke bare for å si farvel som spiller, noe jeg aldri fikk gjort ..."

Messi forlot Barça sommeren 2021, da klubben ikke klarte å fornye kontrakten hans og dro til PSG, hvor han spilte i to år. Deretter flyttet han til Inter Miami, etter noen korte rykter om en retur til Barcelona som aldri skjedde, på vakt mot det som skjedde to år tidligere. Han forlenget nylig kontrakten med Inter Miami til 2028, så da vil han være 41 år gammel. Messi hintet imidlertid om en retur til Barcelona, men hvis det ikke blir som spiller... som trener?

Det neste for Messi er Conference-semifinalen mot Cincinnati i MLS, etter at Inter Miami overlevde sluttspillet med en 4-0-seier over Nashville, der Messi scoret to ganger. I fjor klarte de ikke å komme så langt til tross for at de avsluttet den ordinære sesongen med rekordhøye 74 poeng.