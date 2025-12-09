Leo Messi vinner MLS MVP-prisen for andre år på rad

HQ

Leo Messi vant sin andre MLS MVP-pris på rad, men denne gangen, i motsetning til i fjor, gjorde han det ved siden av MLS Championshiop: Inter Miami vant Major League Soccer for første gang, da de slo Vancouver Whitecaps 3-1 på lørdag. De gjorde det etter å ha scoret 101 mål i den ordinære sesongen og etter sesongen, flest mål noensinne av et MLS-lag.

Messi bidro også med 15 mål i ettersesongen, flest av alle spillere i den nordamerikanske "fotball"-ligaens historie, med seks nettkjenninger og ni målgivende pasninger. Det var nok til å bli tildelt MVP-prisen, som ble delt ut under en seremoni på tirsdag.

Messi er den første spilleren i MLS-historien som har vunnet to MVP-titler på rad, og bare den andre som har vunnet to, etter Preki i 1997 og 2003. Den 38 år gamle argentineren har kontrakt med Inter Miami frem til 2028, så han vil oppleve den store omleggingen av MLS, som vil endre kalenderen fullstendig for å tilpasse seg de europeiske ligaene og overgangsmarkedene (sesongene vil gå fra sensommeren til sensommeren til våren året etter, i stedet for å løpe i løpet av kalenderåret).