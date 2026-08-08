Leo Messis far, Jorge Messi, dør av sykdom i en alder av 68 år

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Jorge Messi, faren til Lionel Messi, som også fungerte som hans agent og forvalter av familiens formue, gikk bort lørdag i en alder av 68 år på et sykehus i Rosario, rundt klokken 02.00 lokal tid, ifølge sykehuset Sanatorio Centro.

Det ble rapportert de siste månedene at han var syk og ble innlagt på sykehus i juni i fjor, da falske rykter om hans død tvang familien til å sende ut en uttalelse der de ba om privatliv.

Reaksjoner på Jorge Messis død

Den argentinske klubben Newell’s Old Boys, der Leo Messi spilte som barn, sendte ut en uttalelse der de beskrev ham som «bærebjelken og den som, sammen med sin kone Celia Cuccittini, støttet karrieren til tidenes største spiller med visjon, strenghet og kjærlighet».

Det argentinske fotballforbundet uttalte at «herfra står vi i solidaritet med hele familien i denne vanskelige tiden og sender en hjertelig, varm og kjærlig omfavnelse. Styrke til dere alle!

Den profesjonelle fotballigaen, som er en del av AFA, tok farvel med Jorge Messi og skrev: «Hele fotballverdenen sender ham sin kjærlighet og omfavner familien og de nærmeste. Vær sterk, Leo!».

Fra Spania skrev Det spanske fotballforbundet: «Fra spansk fotball ønsker vi å overbringe all vår kjærlighet og omsorg til Lionel og hans nærmeste i disse øyeblikkene av dyp sorg.

CONMEBOL sendte også en uttalelse: «Vi står ved siden av Lionel, hans familie, venner og nærmeste med respekt og varme i denne tiden med dyp sorg». UNICEF sendte også en uttalelse, der de fremhevet at Jorge Messi var en velgjører for organisasjonen og at Leo Messi var goodwill-ambassadør.