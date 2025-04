Leo Messis første Instagram-innlegg noensinne dukker opp igjen etter pave Frans' bortgang

HQ

Pave Frans ' bortgang ble følt overalt, også i idrettsverdenen. Det ville ha vært tilfelle med enhver pave, men Frans var spesiell, ettersom han var spesielt glad i fotball, og beskrev sport som et"universelt språk" som bringer mennesker nærmere hverandre.

Da Messi fikk høre om nyheten, la han ut en Instagram-story der han skrev: "en annerledes pave, nærmere, argentinsk... Takk for at du gjør verden til et bedre sted, vi vil savne deg". Messi er den andre personen med flest følgere i det sosiale nettverket, 505 millioner (bak Cristiano Ronaldo), og har for tiden 1347 innlegg.

Merkelig nok mottar hans første, lagt ut 14. august 2013, nå en stor mengde kommentarer og likes. Det er en kort video fra Messis besøk i Vatikanet med det argentinske landslaget, bare fem måneder etter at Frans var blitt valgt til pave. "For en fin måte å starte instagramkontoen min på med dette spesielle øyeblikket - besøk i Vatikanet", skrev Messi for tolv år siden.

Som argentiner var Jorge Mario Bergoglio spesielt stolt av Maradona og Messi (selv om han tenkte på en annen spiller da han ble spurt om verdens beste fotballspiller).

Pave Frans skal begraves neste lørdag, og det vil føre til at alle fotballkamper i Italia den dagen blir utsatt til søndag.