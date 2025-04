Leo Messis Inter Miami gikk på et stort nederlag i semifinalen i Champions Cup

HQ

Dårlige nyheter for Leo Messi og Inter Miami: Orlando-laget gikk på en alvorlig smell i det første oppgjøret i semifinalen i CONCACAF Champions Cup. I det første oppgjøret som nettopp er ferdigspilt, vant Vancouver Whitecaps 2-0 på mål av White og Berhalter, uten at Miami klarte å utnytte sin dominerende ballbesittelse (69 %), i en kamp der argentineren spilte sammen med sine tidligere lagkamerater Luis Suárez, Sergio Busquets og Jordi Alba fra Barça.

Et annet sted i turneringen spilte de meksikanske lagene Tigres og Cruz Azul uavgjort 1-1. CONCACAF Champions Cup, som tilsvarer UEFA Champions League, domineres nesten alltid av meksikanske lag, med Club América som det mest suksessrike (sju seire). De to eneste gangene et ikke-mexicansk lag har vunnet cupen i dette århundret, var Seattle Sounders i 2022, costaricanske Saprissa og Alajuelense i 2004 og 2005, og LA Galaxy i 2000.

Messi har ennå ikke nådd en finale i de prestisjetunge turneringene siden han kom til Inter Miami i 2023. Det ser mer lovende ut i MLS ordinære sesong, men det er fortsatt kort tid igjen: De ligger på tredjeplass i East Conference og er det eneste ubeseirede laget, med 8 kamper spilt. I fjor vant Inter Miami den ordinære sesongen i MLS med rekordhøye tall, men ble eliminert av et wild card i playoff.