Leo Woodall er en matematiker på flukt i Apple TV+s Prime Target

Hvis du er på utkikk etter noe nytt å se på Apple TV+, er den gode nyheten at det er mye å glede seg over. I tillegg til at finalen av Silos andre sesong kommer på fredag, samme dag som Severance starter sin andre sesong, vil en ny thrillerserie gjøre sin ankomst like etterpå.

Den heter Prime Target, og den følger en ung matematiker som blir tvunget til å flykte i et forsøk på å redde livet sitt, etter at cybersikkerhetsverdenen har satt et mål på hodet hans på grunn av hans siste store gjennombrudd som kan knuse hvordan cybersikkerhetstiltak over hele verden fungerer.

Serien har Leo Woodall i hovedrollen sammen med Quintessa Swindell, som spiller en ung beskytter som har fått i oppgave å holde Woodalls matematiske mesterhjerne i live.

Prime Target er planlagt å begynne å løpe på Apple TV+ fra og med 22. januar, og med dette er tilfelle, kan du se den siste traileren for showet nedenfor, samt dets offisielle synopsis.

"En briljant ung matematiker er på randen av et stort gjennombrudd når han innser at en usynlig fiende prøver å ødelegge ideen hans. Sammen med en regjeringsagent som har sporet ham opp, begynner han å nøste opp i en urovekkende konspirasjon."