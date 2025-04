LeoLabs skal utplassere Scout-radar i Indo-Stillehavet i år

HQ

Siste nytt om USA . LeoLabs vil introdusere sitt Scout-radarsystem i Indo-Stillehavsregionen senere i år, som et ledd i arbeidet med å utvide dekningen av økende kommersielle og militære oppskytninger, kunngjorde selskapet mandag.

Scout er en mobil og modulær radar som vil gjøre det enklere å spore aktivitet i bane rundt jorda. Antallet oppskytinger øker stadig, og LeoLabs ser utplasseringen av radaren som et avgjørende skritt for å fylle et hull i sporing og katalogisering av satellittnyttelaster.

Selskapet er i dialog med flere potensielle kunder for å øke produksjonen, og håper å kunne ta i bruk en rekke systemer i løpet av de kommende årene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne nye teknologien vil forme fremtidens romovervåking.