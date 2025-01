Leon bekreftet som hovedperson i Resident Evil 9, rapporterer innsider

HQ

Ifølge en fersk rapport fra tech4gamers har Capcom offisielt bekreftet utviklingen av Resident Evil 9, med pålitelig innsider Dusk Golem som avslører at Leon Kennedy kommer tilbake som hovedperson. Denne nyheten er spesielt spennende for fansen, ettersom Leon er en av seriens mest elskede karakterer. I motsetning til tidligere rykter som antydet at Jill Valentine også kunne spille en viktig rolle, presiserer Dusk Golem at hun ikke vil være en hovedkarakter og kanskje bare vil få en mindre referanse i spillet. Innsideren advarer også om at mye av informasjonen som sirkulerer om Resident Evil 9 er unøyaktig, og oppfordrer fansen til å være på vakt mot falske rykter.

Capcom har vært spesielt hemmelighetsfulle om prosjektet, noe som indikerer at Resident Evil 9 kan være en av studioets mest ambisiøse titler til dags dato. Utviklingsteamet sikter angivelig mot en Metacritic-score på 90/100, og noen rapporter antyder at de eksperimenterer med en åpen verden. Flere offisielle detaljer fra Capcom forventes i løpet av de kommende månedene.

Hva er dine forhåpninger til Resident Evil 9, og er Leon et godt valg som hovedperson igjen?