Léon Marchand kommer tomhendt hjem fra svømme-VM 2025 og rivaliseringen øker

Léon Marchand har vunnet fire gullmedaljer i Paris 2024, er nåværende innehaver av tre verdensrekorder og flere olympiske og europeiske rekorder, hvorav en av dem ble satt i fjor sommer (han satte ny rekord på 200 m medley under VM i Singapore). Prestasjonene hans under World Aquatics Swimming World Cup 2025 i Carmel, USA, som ble avholdt forrige helg, var imidlertid under forventningene, og han kom tomhendt tilbake i de fem løpene han bestred.

Tre måneder etter å ha satt en verdensrekord som ikke har blitt endret på 14 år, ble han nummer to på 200 meter individuell medley for menn, bak Shaine Casas (1:49,43), bedre enn Marchand (1:53,09). Marchand ble også nummer to på 200 meter rygg, og nummer tre på 400 meter fri. Den amerikanske 25-åringen får sin revansje etter andreplassen i VM, noe som tyder på at rivaliseringen vil fortsette til tross for Marchands dominans og status som superstjerne i Frankrike.

"Jeg må takke disse gutta, spesielt Léon", sa Casas etter løpet, gjengitt av Olympics.com. "Han får frem det beste i meg. Jeg elsker ilden og den rivaliseringen. Det føles godt å bare fortsette å flytte nålen fremover hvert eneste renn."