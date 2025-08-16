Leonardo DiCaprio avslører hva han angrer mest på i karrieren

HQ

Leonardo DiCaprio er uten tvil et av Hollywoods største navn - og har vært det i flere tiår. Fra Titanic og The Departed til The Aviator, Django Unchained og The Revenant - sistnevnte ga ham en Oscar for beste mannlige skuespiller - har DiCaprio bygget opp en ekstraordinær portefølje av ikoniske roller. Men til tross for denne imponerende merittlisten er det én rolle han fortsatt angrer på at han har gitt fra seg.

I et intervju med Esquire, sammen med regissør Paul Thomas Anderson - som står bak DiCaprios kommende film One Battle After Another - ble DiCaprio spurt om det er noe han angrer på i karrieren sin. Hans svar :

"Jeg sier det selv om du er her: Det jeg angrer mest på, er at jeg ikke gjorde Boogie Nights. Det var en dyptgripende film for min generasjon. Jeg kan ikke forestille meg noen andre enn Mark [Wahlberg] i den. Da jeg endelig fikk se den filmen, syntes jeg den var et mesterverk. Det er ironisk at det er du som stiller det spørsmålet, men det er sant."

Anderson regisserte selv Boogie Nights (1997), og ville opprinnelig ha DiCaprio til å spille hovedrollen. Skuespilleren takket imidlertid nei på grunn av sitt engasjement i Titanic (1997). I stedet foreslo DiCaprio sin medspiller fra The Basketball Diaries (1995), Mark Wahlberg, som takket ja til rollen og fikk sitt gjennombrudd som Eddie Adams.

Selv om DiCaprio innrømmer at han angrer dypt på avgjørelsen, er det vanskelig å forestille seg noen andre på dekk på Titanic ved siden av Kate Winslet - en film som sementerte hans status som en global superstjerne. Likevel er det et spennende "hva om" for filmhistorien.

Ville du ha likt å se Leo i Boogie Nights?