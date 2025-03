Leonardo DiCaprio spiller hovedrollen som eks-revolusjonær i Paul Thomas Andersons One Battle After Another

Det er ikke mange filmer vi ser Leonardo DiCaprio i hovedrollen i disse dager, og det er heller ikke ofte vi ser Paul Thomas Anderson i regissørstolen. I år kan vi imidlertid glede oss til en liten godbit, for begge to kommer sammen i en helt ny, mørk dramakomedie med tittelen One Battle After Another.

I denne filmen spiller DiCaprio en eks-revolusjonær som tvinges tilbake i aksjon for å redde datteren til et av medlemmene i sin tidligere organisasjon, etter at en ond fiende gjør sin store tilbakekomst.

Det er et uvanlig plot som ikke forklares spesielt godt i traileren, men den store rollebesetningen (Benicio Del Toro, Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Alana Haim, Chase Infiniti m.fl.), de sterke prestasjonene, regien og humoren ser definitivt ut til å veie opp for dette.

One Battle After Another Filmen har planlagt kinopremiere 26. september, og du kan se traileren nedenfor.