Leonardo DiCaprios fem beste prestasjoner

Blood Diamond (2006

Jeg hadde egentlig lyst til å ta med Basketball Diaries her, eller hvorfor ikke Once Upon a Time in Hollywood. For han er jo strålende i begge disse filmene, på samme måte som han er det i Revolutionary Road, Titanic, Revenant, Catch Me if You Can og Romeo & Juliet. Men her må det tross alt bli Blood Diamond. Leos tolkning av den moralsk forkastelige diamantsmugleren Danny Archer som sliter med like deler overdreven grådighet og evnen til å ofre seg selv for andres skyld, den delen av sitt tidligere liv som spesialsoldat som han har forsøkt å kvele gjennom flere år som smugler. DiCaprio gjør en strålende jobb her, og det inkluderer en feilfri sørafrikansk aksent i tillegg til tonnevis av tilstedeværelse og en evne til å få frem det aller beste i motspillerne Jennifer Conelly og Djimon Hounsou.

What's Eating Gilbert Grape? (1993)

I Lasse Hallströms finstemte, fantastiske filmatisering av Peter Hedges' like fenomenale bok (som vi jo alle vet), spiller en 19 år gammel, utrent og grønn DiCaprio den psykisk utviklingshemmede lillebroren Arnie Grape med en slik overbevisning at jeg husker hvordan jeg en stund var helt sikker på at han faktisk var psykisk utviklingshemmet - på ekte. Siden Tropic Thunder har det vært mye snakk om hvordan skuespillere som Sean Penn (I Am Sam) og Tom Hanks (Forest Gump) har gått for langt i sine tolkninger av karakterer med en eller annen form for utviklingshemming, og i ettertid ligger det selvfølgelig mye i det. En 19 år gammel Leo gikk aldri i den fellen, men gjorde det i stedet med absolutt bravur.

Shutter Island (2010)

Jeg husker at jeg lurte på hvem i all verden som kunne yte Teddy Daniels-karakteren fra Lehanes eminente bok rettferdighet når den ble filmatisert. Jeg hadde på forhånd håpet på Leo eller Fassbender, men jeg tror aldri jeg hadde trodd at noen av dem ville være i stand til å portrettere den mentalt syke Daniels så godt som DiCaprio gjorde her. Lag på lag på lag legges til en nyansert og mangefasettert spennende, nydelig historie om en mann som balanserer på randen av et fullstendig nervøst sammenbrudd.

Django Unchained (2012)

Det finnes utvilsomt mange filmskurker som er mer skumle og truende minneverdige enn DiCaprios Calvin Candie. Men det er nesten ingen som er like karismatiske som de er genuint avskyelige, noe som har mer å gjøre med Leos prestasjon enn Tarantinos (glimrende) manus. Her gjør Leo en av sine fineste roller, og det var i ettertid direkte kriminelt at han ble frarøvet Oscar for denne fantastiske rollen.

DICAPRIOS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:

The Aviator (2004)

Måten DiCaprio med nyanserikdom og subtilitet portretterer flymogulen og milliardæren Howard Hughes i Scorseses fantastiske biografi om denne dypt fascinerende mannen, må selvsagt applauderes - så det svir i håndflatene. For det er hans karismatiske drivkraft og ambisjoner som i løpet av filmen avløses av grådighet og paranoia som gjør at jeg som seer får lyst til å vende tilbake, se mer - lese mer om Hughes og prøve å forstå mer om hvordan denne bemerkelsesverdige mannen egentlig fungerte. Jeg synes mange biografier av denne typen ofte går i fellen med å bli en karikatur av personen som portretteres, men ikke her. Ikke Hughes, og det har vi bare Leo å takke for.

