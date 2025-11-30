Leonardo Fornaroli ble Formel 2-mester ett år etter å ha vunnet Formel 3

HQ

Den 20 år gamle italienske føreren Leonardo Fornaroli fra Invicta Racing ble kåret til Formel 2-mester forrige søndag i Qatar, med ett Grand Prix igjen. Han trengte 40 poeng for å vinne mesterskapet, og endte på andreplass i Qatar, mens hans nærmeste rival, Jak Crawford, endte på 11. plass. Richard Verschoor og Luke Browning, de to andre førerne som fortsatt hadde sjanser til å vinne turneringen, endte på sjette- og tiendeplass.

Italieneren, som ble født 3. desember 2004, har nå vunnet to titler på rad i Formel 3 og Formel 2. Fornaroli begynte i Formel 2 i 2025, etter å ha vunnet Formel 3 i 2024, selv om han ikke vant noen løp det året.

Det endret seg imidlertid i år, med fire seire, fire andreplasser og en tredjeplass, og han endte bare under topp åtte i 23 av 25 løp. "Å vinne tittelen uten å vinne noen løp lærte meg faktisk å holde meg rolig og fattet under stort press - fordi presset er der, fordi du er en mesterskapskandidat", sa italieneren.

Fremtiden hans er imidlertid fortsatt uklar, men det er ingenting som tyder på at han kommer til å slutte i Formel 1 med det første...