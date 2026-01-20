Leonardos styreleder åpner for fusjon med Fincantieri

HQ

Styrelederen i det italienske forsvars- og romfartskonsernet Leonardo har luftet tanken om en fremtidig fusjon med den statskontrollerte skipsbyggeren Fincantieri. På en konferanse i Milano mandag sa Stefano Pontecorvo at han håpet at de to selskapene en dag kunne slå seg sammen.

Pontecorvo henvendte seg til Fincantieris konserndirektør for drift, Claudio Cisilino, som var til stede i salen, og ga ingen detaljer utover å uttrykke sin ambisjon. "Jeg håper at en fusjon mellom oss en dag kan bli mulig", sa han.

Leonardo // Shutterstock

Leonardo og Fincantieri, som begge er majoritetseid av den italienske staten, samarbeider allerede om flere forsvarsprogrammer. Tidligere forsøk på å utforske en tettere industriell integrasjon har imidlertid strandet på grunn av politisk sensitivitet og ulike strategiske prioriteringer.

Fincantieri har nylig signalisert et sterkere fokus på å utvide forsvarsvirksomheten i sin siste femårsplan, noe som potensielt kan øke overlappingen med Leonardos kjernevirksomhet. En eventuell sammenslåing vil sannsynligvis kreve omfattende politisk godkjenning på grunn av den strategiske betydningen begge konsernene har.

Kommentarene markerer det hittil tydeligste offentlige antydningen om en mulig konsolidering mellom to av Italias største forsvars- og industrikonsern (Leonardo er Italias største våpenprodusent), selv om et slikt trekk fortsatt er et langsiktig og usikkert perspektiv...