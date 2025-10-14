Leppeleser avkoder Trumps trussel på fem ord mot Macron under anspent håndtrykk

HQ

En profesjonell leppeleser har tolket en kryptisk kommentar på fem ord fra USAs president Donald Trump rettet mot Frankrikes president Emmanuel Macron under et høyst uvanlig håndtrykk på et globalt toppmøte 13. oktober.

Håndtrykket varte i omtrent 26 sekunder og involverte flere grep, rykk og langvarige håndtrykk, der begge lederne tilsynelatende kjempet om fysisk dominans. Interaksjonen kom midt i en pågående diplomatisk spenning, etter Macrons nylige anerkjennelse av Palestina, som Trump kritiserte.

Ifølge munnavleser Nicola Hickling så det ut til at Trump spurte: "Er det ekte?", før han la til: "Jeg sårer bare den andre" og til slutt kom med en kort, poengtert utfordring: "Gjør det. Vi ses om en liten stund." Macron skal angivelig ha svart: "Det får vi se på. Du får se hva som kommer til å skje", og foreslo å fortsette diskusjonene bak lukkede dører.

I sosiale medier ble håndtrykket beskrevet som en fysisk oppvisning i rivalisering, noe som førte til sammenligninger med armbryting og til og med diplomati i WWE-stil. Møtet fant sted parallelt med diskusjoner om våpenhvile i Gaza og frigivelse av gisler, noe som understreker de pågående forhandlingene mellom verdens ledere.

Trump: "Hyggelig å se deg, så du var enig. Er det ekte?"

Macron: "Selvfølgelig."

Trump: "Ok, så nå vil jeg vite hvorfor. Du såret meg. Jeg vet det allerede. Jeg slutter fred."

Macron: "Unnskyld meg. La oss håndtere dette bak lukkede dører."

Trump: "Jeg sårer bare den andre."

Macron: "Jeg forstår. Det får vi se på. Du skal få se hva som kommer til å skje."

Trump: "Jeg vil gjerne se deg gjøre det. Gjør det. Vi ses om en liten stund."