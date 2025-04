Leprechaun-reboot mister sin regissør

Hvis du har ventet spent på gode nyheter om Lionsgates Leprechaun filmreboot, kan det være lurt å se bort nå. Noen dårlige nyheter har kommet ut om prosjektet, nemlig at regissør Felipe Vargas har gått ut av jobben og ikke lenger vil styre skrekkseriens retur.

Bloody Disgusting hevder Vargas har vært knyttet til filmen i rundt et år, men med liten fremgang har han nå gått ut av jobben og forlatt rollen åpen for noen andre å snappe opp. Fangsten er at Lionsgate ennå ikke har funnet sin erstatningsregissør, noe som betyr at filmen som allerede har vært under utvikling til en viss grad i noen år, sannsynligvis fortsatt vil være noen år unna premiere, forutsatt at Lionsgate ikke bestemmer seg for å avbryte den helt.

Den gode nyheten er at Mike Van Waes' manus fortsatt eksisterer, og Roy Lee er fortsatt tilknyttet som produsent, noe som betyr at det finnes noen grunnleggende byggesteiner som denne filmen kan vokse ut fra.

