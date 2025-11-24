Lepstok eller PFM-1 miner: Slik terroriserer russiske droner Ukraina

HQ

Russiske ubemannede luftfartøyer (UAV-er) sprer små, bladformede eksplosiver i gatene i Kherson, blander seg med høstløvet og forårsaker dusinvis av personskader, ifølge lokale myndigheter og innbyggere.

Disse bombene, som lokalt kalles lepstok eller PFM-1-miner, er designet for å se ut som nedfallne blader, noe som gjør dem nesten usynlige og spesielt farlige for barn. Siden begynnelsen av året har Kherson rapportert om minst tre dødsfall, deriblant et barn, og mer enn 67 skader knyttet til minene. Kjøretøy og ambulanser har også blitt skadet.

Underviser barn om minene

Myndighetene har satt opp anti-dronenett rundt kritiske områder, og skolene har tilpasset undervisningen for å lære barna hvordan de skal gjenkjenne og unngå minene. "Hvis barna ser en mine, får de beskjed om å stoppe, gå tilbake og forholde seg rolige", sier Irina Kortinuk, en lokal skoleansatt.

Innbyggere som 13 år gamle Arseni overlevde en mineulykke takket være tidligere opplæring. "Sykkelsetet absorberte det meste av splintene. Jeg klarte å komme meg trygt hjem til bestemoren min", forklarer moren.

Forbudt i henhold til Ottawa-konvensjonen fra 1997

Bruken av PFM-1-miner, forbudt i henhold til Ottawa-konvensjonen fra 1997, har blitt fordømt av Amnesty International, som krever at disse angrepene klassifiseres som krigsforbrytelser.

Til tross for de vedvarende truslene fortsetter innbyggerne å navigere forsiktig i byen, og opprettholder daglige rutiner midt i den konstante droneaktiviteten. "Målet er å terrorisere befolkningen", sier Khersons militærguvernør Oleksandr Prokudin. "Det har blitt en tilbakevendende taktikk i år."

