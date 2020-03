Tidligere i dag publiserte vi Ingars store anmeldelse av det lenge ventede Ori and the Will of the Wisps, og vi følger opp med enda en stor anmeldelse i løpet av dagen, denne gangen fra Eirik.

Han har nemlig brukt de siste par ukene i selskap med Nioh 2 fra Team Ninja, og er snart klar til å dele sin dom med dere. Det skjer klokken 23 i kveld, og vi tilbyr også opptak av gameplay fra spillet.

Gleder du deg til Nioh 2?