Leslie Jones surmuler over hvor lite penger hun fikk for sin rolle i Ghostbusters

Paul Feigs mislykkede nyinnspilling Ghostbusters fra 2016 gikk omtrent så "bra" som forventet, en veritabel hodepine som, til tross for noen positive anmeldelser, ble slaktet av mange kinogjengere og fans av originalfilmen. Nå viser det seg at en av filmens stjerner heller ikke var særlig fornøyd, i hvert fall ikke med tanke på lønnen hun fikk.

Leslie Jones, som spilte Patty Tolan, avslører i sin nye bok Leslie F*cking Jones: A Memoir, at hun "bare" fikk 150 000 dollar for rollen, etter først å ha blitt tilbudt 67 000 dollar. Dette står i sterk kontrast til noen av hennes kolleger, kanskje særlig Melissa McCarthy, som fikk hele 14 millioner dollar for sin rolle i Ghostbusters.

"Underveis i prosessen ble det til tider gjort klart for meg at jeg var heldig som i det hele tatt fikk være med i den filmen, men ærlig talt tenkte jeg at jeg ikke trengte å være med i denne jævelen, spesielt siden jeg fikk mye mindre betalt enn Melissa McCarthy og Kristen Wiig", sier hun.

"Ikke for å rakke ned på dem, men det første tilbudet jeg fikk, var å spille inn filmen for 67 000 dollar. Jeg måtte kjempe for å få mer (til slutt fikk jeg 150 000 dollar), men budskapet var klart: 'Dette kommer til å gjøre deg til noe stort - etter dette er du sikret for livet', og alt det der, som om jeg ikke allerede hadde hatt en vellykket karriere i flere tiår."

