Letingen etter det savnede MH370-flyet starter opp igjen 11 år etter at flyet forsvant: Dette er det du trenger å vite

Malaysia starter på nytt dyphavssøket etter Malaysia Airlines Flight MH370 den 30. desember, og fornyer dermed håpet om endelig å finne flyet som forsvant for mer enn ti år siden med 239 personer om bord.

Boeing 777-flyet forsvant kort tid etter at det hadde tatt av fra Kuala Lumpur i mars 2014. Satellittdata tydet senere på at flyet kom ut av kurs og styrtet et sted sør i Det indiske hav, noe som utløste en av de mest komplekse og kostbare leteaksjonene i luftfartshistorien.

Malaysias transportdepartement sa at det amerikanske marine robotselskapet Ocean Infinity vil gjennomføre et 55-dagers periodisk oppdrag i høyt prioriterte områder i henhold til en "no-find, no-fee"-ordning. Selskapet vil kun få betalt hvis vraket blir lokalisert.

Tjenestemenn sa at den fornyede innsatsen gjenspeiler regjeringens forpliktelse til å gi familiene en avslutning. Kina, som mistet mer enn 150 borgere i katastrofen, sa at de setter pris på Malaysias fornyede innsats.

Tidligere søk, inkludert en omfattende multinasjonal operasjon og et tidligere Ocean Infinity-oppdrag i 2018, fandt ingen spor etter flyet, selv om vrakrester har skylt i land på afrikanske kyster og øyer i Det indiske hav.