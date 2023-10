Level-5 feirer 25 år og lover å avsløre datoer for kommende spill i neste måned.

HQ

Level 5, som kanskje er mest kjent for sitt arbeid med Professor Layton-serien, feirer 25-årsjubileum denne helgen.

For å feire denne store milepælen har utvikleren lansert en ny nettside , som inkluderer en rekke fargerike bakgrunnsbilder. De har også avslørt at de vil kunngjøre lanseringsdatoer for en håndfull kommende spill neste måned.

Administrerende direktør i LEVEL 5, Akihiro Hino, sier i en uttalelse (oversatt av Noisy Pixel ): "I morgen, den 28. oktober, feirer Level-5 25 år siden grunnleggelsen! Tusen takk for støtten! Vi kommer til å åpne en spesiell nettside for å feire det, og vi planlegger også å offentliggjøre mer informasjon om utgivelsesdatoer for titler i løpet av november."