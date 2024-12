Level-5 håper 2025 blir et gjennombrudd for studioet

HQ

Level-5 har mange flotte titler bak seg, men 2024 var et katastrofeår. Spill etter spill etter spill ble forsinket til neste år. Håpet til studioet er nå at 2025 vil bli noe av et gjennombrudd. Da skal tre spill - Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road og Professor Layton and the New World of Steam - lanseres.

"Jeg håper 2025 blir et gjennombruddsår for LEVEL-5. Vi planlegger å lansere tre store titler - Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven: Victory Road og Professor Layton and the New World of Steam - samtidig over hele verden. Hver tittel er fullpakket med 'LEVEL-5-stil', samtidig som de er utviklet med sikte på å tilby en helt ny opplevelse", sier president Akihiro Hino til det japanske nettstedet 4Gamer (oversatt av Gematsu).

Nøyaktig når spillene vil bli utgitt er ukjent, men Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time er planlagt til april og Inazuma Eleven: Victory Road i juni, ifølge hjemmesidene deres.