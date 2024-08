Level Infinite vil dele en showcase i dag med nyheter om Dune: Awakening, Exoborne og Arena Breakout: Infinite, blant andre

HQ

Trodde du at etter gårsdagens ONL ville det ikke bli flere strømmearrangementer for videospill? Vel, du tok feil. Level Infinite (Tencents videospillforlag) har kunngjort streaming av Into the Infinite: A Level Infinite Showcase i dag, onsdag 21. august kl. 18:00 BST/19:00 CEST.

Dette digitale arrangementet vil utdype noen av titlene som ble vist i starten av Gamescom i går, og andre live-titler fra den kinesiske giganten. Vi kan blant annet forvente nyheter om Soulframe og Warframe (Digital Extremes), Dune: Awakening (Funcom), Exoborne (Sharkmob) og Arena Breakout: Infinite (MoreFunStudios).

Du kan følge alle Into the Infinite-annonseringene live på Level infinites Youtube- og Twitch-kanaler.