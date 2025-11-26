Level Infinite vil publisere Stellar Blade-skaperen Shift Up's kommende Project Spirits

Utvikleren Shift Up har hatt enorm suksess etter ankomsten av Stellar Blade, spesielt på PC, der det er den best presterende PlayStation-tittelen for én spiller på PC til dags dato. Spillets høye nivåer har gjort det mulig for Shift Up å utvide ambisjonene sine, så mye at utvikleren ikke bare har en dedikert Stellar Blade-oppfølger på gang, men også andre ideer.

HQ

Et eksempel på dette er et spill på tvers av plattformer som utvikles i samarbeid med Tencents tilknyttede studio Yongxing Interactive. Prosjektet har ennå ikke noe fast navn eller identitet, men vi vet at det går under arbeidstittelen Project Spirits.

Grunnen til at vi nevner dette er at Shift Up har signert en publiseringsavtale med Level Infinite for å se Project Spirits lansert over hele verden til den tid. Pressemeldingen forklarer :

"Dette partnerskapet representerer det andre globale samarbeidet mellom Level Infinite og Shift Up, etter den verdensomspennende suksessen til Goddess of Victory: Nikke. Begge selskapene er forpliktet til å oppnå enda større synergi med Project Spirits enn i deres forrige satsing."

Denne avtalen anses også som neste trinn i et styrket strategisk partnerskap mellom Level Infinite og Shift Up. Når det gjelder hva vi kan forvente fra Project Spirits, legger pressemeldingen til: "Kjerneteamet består av seniormedlemmer fra ledende spillselskaper som spesialiserer seg på ACG-spill, og bringer sammen solid bransjeerfaring og utviklingskapasitet."