Lever dagens siste pizza i A Pizza Delivery når det lanseres tidlig i november

I en tid der de store spillene ofte føles sterkt fokusgruppetestet og noe identitetsløse, kan man alltid regne med at indieutviklerne kommer med overraskende produkter. Ta A Pizza Delivery, for eksempel.

Her må du levere dagens siste pizza, noe som selvfølgelig ikke er så enkelt som du kanskje skulle tro, men snarere et eventyr med nye venner, merkelige historier og en verden i stadig endring. Nå har utgiveren Dolores Entertainment kunngjort at utgivelsesdatoen nærmer seg, og spillet har fått en premieredato.

A Pizza Delivery Spillet vil bli utgitt 7. november for PC, PlayStation og Xbox - og vi har også en ny trailer å dele. Ta en titt på dette tilsynelatende merkelige eventyret nedenfor.