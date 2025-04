Leverkusens administrerende direktør bekrefter en "gentleman-avtale" med Xabi Alonso angående hans potensielle fremtid i Real Madrid

HQ

Carlo Ancelottis dager i Real Madrid ser ut til å være talte. Det kan være snakk om uker, eller til og med dager (kanskje avhengig av resultatet i lørdagens Copa del Rey-finale mot Barcelona). Og etterfølgeren hans var allerede utpekt før denne sesongen begynte. Til tross for kortvarige rykter om at Jürgen Klopp skulle forlate Red Bull, virker det tydeligere for hver dag som går at Xabi Alonso blir Real Madrids trener neste sesong.

Fernando Carro, administrerende direktør i Bayer Leverkusen, sa på Laureus Awards i Madrid at det er en "gentleman-avtale" og at de er villige til å forhandle med "enhver klubb der Alonso har spilt", og indirekte snakket han om Real Madrid, så døren er åpen. Carro bekreftet også at det finnes en exit-klausul, slik at Alonso kan forlate klubben allerede før kontrakten hans (til 2026) er ferdig.

Hans fulle ord, gjengitt av El País, var "Helt siden vi signerte Xabi visste vi at han kom til å bli en stor trener, og fra det øyeblikket du signerer en, må du forberede de andre. Vi har en gentleman's agreement, og hvis det dukker opp et lag han har spilt for, kan vi sette oss ned."

Selv om Ancelotti skulle få sparken tidligere, er det ikke forventet at Alonso skal ta over roret umiddelbart, og ettersom Real Madrid stoler på Santiago Solari, fotballdirektør i klubben, som allerede har trent klubben i 2018-2019. Men drømmen er for Alonso, som i fjor gjorde en historisk sesong i Leverkusen, vant Bundesliga og DFB Pokal, og bare tapte én kamp... Europa League-finalen.