Levi's feirer Pokémons 25-årsjubileum med ny kleskolleksjon

Med New Pokémon Snap ventet i april, og noen klassiske Pokémon-kort som får reprints snart, er 25-årsjubileumsfeiringen til Pokémon godt i gang. Det amerikanske selskapet Levi's har nå også bestemt seg for å bli med på feiringa, da de lanserer en ny kolleksjon inspirert av den populære franchisen. Denne kolleksjonen inneholder sokker, jakker, gensere og til og med et helt antrekk basert på Misty.

Kolleksjonen lanseres på Levi's sin nettside den 15. februar. Du kan sjekke ut noen bilder fra den nedenfor.