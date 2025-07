Lewis Hamilton ble kåret til beste fører i Belgia til tross for sjuendeplass, her er hvorfor

HQ

Lewis Hamiltons syvendeplass i Belgias Grand Prix høres på papiret ut som nok et skuffende resultat for den syvdobbelte verdensmesteren, som har underprestert kraftig siden han kom til Ferrari. Hamilton endte imidlertid opp med å bli kåret til dagens fører av F1.com-brukerne med nesten halvparten av stemmene (38,8 % stemte på ham, mens den nest beste, Piastri, ble stemt frem av 10,6 % av fansen).

Hamilton overrasket ved å klatre fra P18, med start i pit lane, for å fullføre syvende og tjene seks poeng: ingen klatret flere plasser enn ham i det regnfulle løpet på Spa-Francorchamps. Etter å ha vært ute av begge kvalifiseringene og endt på 13. plass i sprinten, valgte han en strategi med å starte fra pit lane i stedet for fra 16. plass, for å starte med en bakvinge med høyere downforce i påvente av regnværet. Løpet ble deretter en time forsinket, noe som delvis forpurret planene hans, men han klarte likevel å passere Sainz, Stroll, Colapinto, Hulkenberg og Gasly i løpet av de første rundene.

"Dette er definitivt en jeg kan legge bak meg", sa Hamilton via Formula1.com."Jeg føler meg definitivt trygg fremover og lærte mer om bilen i dag. Jeg skal sette den opp bedre til neste uke. Jeg ser ikke hvorfor vi ikke kan få bedre resultater fremover."

Så langt har Hamilton ennå ikke tatt noen pallplass med Ferrari og ligger på sjetteplass med 109 poeng, godt hjulpet av sprintseieren i Kina i mars i fjor.