Lewis Hamilton kaller første Ferrari-sesong "et mareritt"

Lewis Hamiltons første sesong hos Ferrari har vært "et mareritt", sa den syvdobbelte verdensmesteren etter Brasils Grand Prix, der han ble tvunget til å bryte før han fullførte løpet, for andre gang i år. Hamilton startet søndagens løp fra 13. plass, etter at han ikke klarte å kvalifisere seg i lørdagens sprintløp. Han kom i kontakt med Carlos Sainz og Franco Colapinto, og skadet frontvingen og gulvet.

Gitt den betydelige skaden, beordret Ferrari Hamilton til å stoppe. Det var en forferdelig helg for Scuderia, da Charles Leclerc også måtte bryte på grunn av en skade etter en kollisjon mellom Oscar Piastri og Kimi Antonelli, og nå ligger 36 poeng bak Mercedes og fire bak Red Bull i sammendraget.

"Dette er et mareritt, jeg har levd det en stund", sa Hamilton til Sky Sports. "Vekslingen mellom drømmen om å kjøre for dette fantastiske laget og så marerittet med resultatene vi har hatt, opp- og nedturene, det er utfordrende".

Motivasjonen hans ser ut til å smuldre opp, ettersom han nå ønsker å "komme tilbake så sterk som mulig i neste løp og prøve å hente det inn igjen", og innser at han ikke får gode resultater med Ferrari. Til tross for sjetteplassen i førersammendraget har han ikke oppnådd noen pallplass, bare én sprintseier og to sprintpodier, og det blir den første sesongen siden 2021 uten at Ferrari har tatt en eneste seier.