Lewis Hamilton knust etter å ha kjørt over et murmeldyr i Canadas GP

Canadas Grand Prix ble ikke den beste for Lando Norris, som måtte bryte etter en kollisjon med en lagkamerat han selv hadde forårsaket, og som aksepterte irettesettelsen fra teamet og svelget skammen. Men Lewis Hamilton tilbrakte heller ikke en enkel natt, da han hadde en annen type hendelse: han kjørte over et murmeldyr.

Ferrari-føreren har ikke akklimatisert seg til Ferrari ennå (han endte på sjetteplass i Canada og ligger også på sjetteplass i førerrankingen med 79 poeng). Hans største beklagelse fra søndagens løp var imidlertid en liten innvirkning, som han senere fikk beskjed om at han hadde truffet et murmeldyr.

Hamilton, som er kjent for å være dyreaktivist og veganer, virket veldig opprørt overfor pressen. "Jeg så det ikke skje, men jeg hørte at jeg traff et murmeldyr, så det er ødeleggende. Jeg elsker dyr, så jeg er så trist over det. Det er forferdelig. Det har aldri skjedd meg her før."

Hamilton hadde heller ikke en god prestasjon med Ferrarien sin, med bremseproblemer. "Det føltes ganske bra frem til (da jeg traff murmeldyret). Jeg fikk en god start, holdt posisjonen, og jeg holdt meg i gruppen. Jeg hadde god kontroll på dekkene. Jeg følte meg optimistisk".