Lewis Hamilton påvirket Hans Zimmers musikk til F1 The Movie

F1 The Movie ble nylig lagt til i Apple TV-katalogen, og Apple lanserte en video om lydene i filmen, og spesielt Hans Zimmers filmmusikk, som har gitt ham en Golden Globe-nominasjon, en Critics' Choice-nominasjon og så langt en kortliste til Oscar-utdelingen. I videoen forteller den legendariske tyske komponisten om hvordan det å snakke med Lewis Hamilton (som fungerte som utøvende produsent) hjalp ham med å komponere musikken.

"Jeg har brukt mye tid på å snakke med Lewis om hvordan det er å være inne i maskinen, hvordan det er å være den fyren. Det påvirket virkelig hvordan jeg ville at orkesteret skulle høres ut. Det er farlig, men likevel utrolig elegant", sier Zimmer.

Komponisten, som nylig vant en Oscar for musikken til Dune, sier at musikken påvirker opplevelsen av å se filmen: "Den forgrener seg, den blir varmere. Den blir mer presserende", og sa at da han besøkte Silverstone Circuit under et Formel 1-grandprix, ble han overrasket fordi "lyden vi hører, er så hinsides alt du kan forestille deg".

"Jeg prøver å finne ut hvordan jeg faktisk kan lage musikk som trenger gjennom støyen, den fantastiske støyen, musikken som bilene allerede lager for oss", konkluderte Zimmer.

F1 The Movie spilte inn 631,5 millioner dollar, og ble dermed tidenes mest innbringende film basert på sport, selv om den hadde et enormt budsjett på rundt 200 til 300 millioner dollar. Autentisitet var nøkkelen, med Lewis Hamilton som produsent av filmen da den ble spilt inn i løpet av Formel 1-sesongen 2023 og 2024. Enda viktigere var det at den bidro til å popularisere sporten i USA, der den vil strømme eksklusivt på Apple TV fra og med 2026.