Lewis Hamilton rørt av et vakkert LEGO-protrett av Roscoe laget av to fans

HQ

Roscoe, Lewis Hamiltons elskede bulldog, som fansen kjente godt til fordi han pleide å reise med mennesket sitt til alle de støyende Formel 1-løpene, gikk bort i slutten av september, 12 år gammel, etter å ha fått penumoni. Hamilton sa at det var den vanskeligste avgjørelsen i hans liv, og fansen sendte kondolanser og hyllester til den britiske F1-føreren.

En av disse hyllestene var så spektakulær at Hamilton poserte med den i et Instagram-innlegg, som ble delt av LEGO selv, selv om dette ikke kommer fra selskapet, men fra to dedikerte fans som laget et stort portrett av Roscoe med LEGO-klosser.

"Det er utrolig mange detaljer i den, og jeg kan ikke forestille meg hvor lang tid det har tatt. Takk til Karen og Ilona for at dere har laget den og sendt den til meg. Jeg vil også ta et øyeblikk til å takke dere alle for all kjærligheten som har strømmet inn etter Roscoes bortgang. Det er fortsatt veldig smertefullt og vil være det for alltid, men all støtten hjelper meg gjennom dette på en fantastisk måte", skrev Hamilton.

"Mange av dere der ute har også mistet et kjæledyr, så jeg vet at uansett hvor Roscoe er, har han massevis av venner. Han er omgitt av kjærlighet og gode vibber, akkurat som han var da han levde", la han til.

Hva synes du om denne vakre LEGO-hyllesten av Roscoe, Lewis Hamiltons hund?