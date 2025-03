Lewis Hamilton slår Max Verstappen med 0,018 sekunder og får sin første pole for Ferrari

HQ

Lewis Hamilton håper å glemme forrige helgs katastrofale løp, da 40-åringen ble nummer ti, og har sikret seg pole position til lørdagens sprint i Kinas Grand Prix. Den nye Ferrari-føreren kunne ikke tro det da han fikk pole position, bare 0,018 sekunder raskere enn Red Bulls Max Verstappen, med Oscar PiastrI for McLaren på tredjeplass.

Sammenlignet med forrige uke, da Hamilton og Leclerc kvalifiserte seg som nummer syv og åtte for Ferrari og endte opp som nummer åtte og ti, fikk Ferrari-førerne et flott resultat i sprinten, med Hamilton på førsteplass og Leclerc på fjerdeplass. Lando Norris, som vant Australias Grand Prix og for første gang i karrieren leder førermesterskapet, endte på sjetteplass.

Den kinesiske Grand Prix, i kretsen i Shanghai, vil ha et sprintløp på lørdag, som vil være klokka 3:00 GMT (britisk tid), 4:00 CET på lørdag. Det vil bli etterfulgt av kvalifisering for søndagens løp, som vil være på et bedre tidspunkt, men fortsatt må vi stå opp veldig tidlig: KL. 07.00 GMT, KL. 08.00 CET.