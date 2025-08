Lewis Hamilton er lei seg, men hans tidligere sjef muntrer ham opp: "Han vil alltid være GOAT"

HQ

Lewis Hamilton hadde en forferdelig helg i Ungarn, og slo seg selv på lørdag etter å ha falt ut i den andre kvalifiseringsfasen, og sa "jeg er helt ubrukelig" og at Ferrari må bytte fører. Søndagens løp endte han på samme plass som han startet, 12. plass, på en bane han har vunnet hele åtte ganger.

Ordene hans ga gjenlyd i Formel 1-verdenen, og det var raskt mange som sympatiserte med ham, inkludert hans tidligere sjef i Mercedes, Toto Wolff. "Han er GOAT og vil alltid være GOAT og ingen kommer til å ta det fra ham" og forklarte at han ofte er veldig "emosjonell, emosjonelt gjennomsiktig siden han var en ung gutt, en ung voksen, så han må slå seg selv opp" (via Reuters).

Fred Vasseur, hans nåværende sjef hos Ferrari, sa at han forstår Hamiltons frustrasjon, men til tross for at han sa at Ferrari trenger å bytte fører, sa Vasseur bare at "han er frustrert, men ikke demotivert. Det er en helt annen historie".

Stefano Domenicali, Formel 1-president og administrerende direktør, sa til Sky Sports (via F1.com) at "Lewis er en juvel, han er en utrolig idrettsutøver, så uansett om det er et vanskelig øyeblikk, vil han reagere, og jeg er ganske sikker på at han vil vise grunnen til at han er her".

På lørdag sa Hamilton at laget "ikke har noe problem - du har sett at bilen er på pole. Så de trenger sannsynligvis å bytte sjåfør". Men lagkameraten Charles Leclerc slo seg også opp etter å ha falt fra førsteplassen til fjerdeplassen, og sa at han var veldig frustrert, veldig skuffet.