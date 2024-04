Lewis Hamilton spilte nesten i Top Gun: Maverick

HQ

Det kunne ha vært en verden der Formel 1-føreren Lewis Hamilton dukket opp i Top Gun: Maverick som jagerpilot. I et nytt intervju med GQ forteller den syvdobbelte verdensmesteren om sin potensielle rolle i filmen og hvordan det nesten ble til noe.

Hamilton uttalte at han sa til Tom Cruise at hvis de noen gang laget en oppfølger til Top Gun (og dette var lenge før filmen fikk grønt lys), ville han gjerne være med, som hva som helst, til og med som vaktmester eller noe lignende. Da filmen ble bekreftet, satte Cruise Hamilton i kontakt med regissør Joseph Kosinski, som tilbød Hamilton en rolle i filmen som jagerpilot. På grunn av at innspillingen fant sted i siste halvdel av 2018, da Hamilton var opptatt med å sikre seg sitt femte verdensmesterskap fra Sebastian Vettel, måtte han imidlertid takke nei til rollen.

"For det første hadde jeg ikke engang tatt en skuespillertime", sier Hamilton. "Og jeg vil ikke være den som svikter denne filmen. Og for det andre hadde jeg ikke tid til å bruke tid på det. Jeg husker at jeg måtte fortelle det til Joe og Tom - og det knuste hjertet mitt. Og så angret jeg selvfølgelig på det da de viste meg filmen og sa: Det kunne ha vært meg!"

Kanskje vil den uunngåelige Top Gun 3 være den rette anledningen for Hamilton til å vise sitt behov for fart.