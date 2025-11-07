Lewis Hamilton stiller spørsmål ved F1-ledelsens hemmelighold etter dommen i Mexico City GP

HQ

Lewis Hamilton har uttrykt bekymring over mangelen på åpenhet i Formel 1-kommisjonærenes avgjørelser etter hendelsene under Mexico City Grand Prix.

For de som ikke så løpet, fikk Hamilton en 10 sekunders tidsstraff for å ha "forlatt banen og skaffet seg en varig fordel" under en anspent hjul-mot-hjul-kamp med Max Verstappen. Samtidig så Verstappen ut til å unngå straffer for to brudd på banegrensene, noe som fikk Hamilton til å stille spørsmål ved konsistensen og hemmeligholdet av steward-avgjørelser.

"Det er ingen klarhet. Jeg tror det er en del av det store problemet - åpenhet og ansvarlighet. Hemmelighetskremmeriet rundt avgjørelsene som blir tatt i bakgrunnen, sa Hamilton (via Sky).

Det er ikke første gang førere har satt spørsmålstegn ved den lukkede måten dommerne observerer, diskuterer og til slutt dømmer på under GP-løp.

Mercedes-føreren understreket at uklare avgjørelser ikke bare påvirker individuelle løp, men også kan ha større implikasjoner for VM-stillingen. Han bemerket også at visse banelayouter, som de i Mexico, begrenser forbikjøringsmulighetene, noe som gjør det enda viktigere med en rettferdig og transparent dømming.

Kommentarene legger press på Formel 1 for å forbedre åpenheten rundt dommernes avgjørelser, slik at både førere og fans kan forstå begrunnelsen bak straffene.