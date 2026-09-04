Lewis Hamilton vurderer å bli den eneste svarte føreren som vinner F1s italienske Grand Prix med Ferrari

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En av de mest etterlengtede helgene i Formel 1-kalenderen er her, spesielt for Ferrari-fansen: Det italienske Grand Prix på Autodromo Nazionale Monza starter i dag med de første treningsøktene, mens kvalifiseringen går av stabelen lørdag kl. 16:00 CEST, kl. 15.00 BST, og selve Grand Prix-løpet søndag 6. september kl. 15.00 CEST, 14.00 BST.

Denne sesongen har vært dominert av Mercedes og hovedsakelig Andrea Kimi Antonelli, som kan gi de italienske fansen den første seieren til en av sine egne i det italienske Grand Prix siden Ludovico Scarfiotti i 1966. Antonelli må imidlertid songe en startplassstraff på grunn av et motorbytte og starter helt bakerst.

Mange øyne vil være rettet mot Lewis Hamilton, som har opplevd en oppsving i prestasjonene de siste rundene hos Ferrari, inkludert hans første seier med Ferrari i Barcelona i juni i fjor, og som snakket om sjansen til å bli den eneste svarte føreren som vinner det italienske Grand Prix med Ferrari.

«Å vinne i Monza for første gang med Ferrari er noe jeg var vitne til da Charles Leclerc vant i 2019, da jeg sto på pallen sammen med ham. Men å gjøre det mens jeg er her, ville være fenomenalt», sa Hamilton (via Sky). «Og tanken på at hvis jeg klarte det, ville jeg sannsynligvis være den eneste svarte føreren som noensinne har gjort det for Ferrari i Italia – kanskje i hele historien – og så har mange av disse tankene gått gjennom hodet mitt.»

Hamilton er optimistisk: «Jeg er overbevist om at teamet har det som skal til for å vinne», men sa at hele teamet må jobbe sammen.

Lewis Hamilton deler rekorden med Michael Schumacher for flest seire i det italienske Grand Prix, fem, i 2012, 2014, 2015, 2017 og 2018. 21 Ferrari-førere har vunnet det italienske Grand Prix gjennom historien, senest Leclerc i 2024.