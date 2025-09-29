Lewis Hamiltons elskede bulldog Roscoe er dessverre død

HQ

I forrige uke ble det avslørt av Ferrari Formel 1-føreren Lewis Hamilton at hans elskede og folkekjære bulldog Roscoe dessverre var svært syk, og at han for øyeblikket lå i koma etter å ha blitt behandlet for lungebetennelse. Vi har nå triste nyheter å rapportere om i forbindelse med denne saken.

Hamilton har gått ut på Instagram for å avsløre at Roscoe dessverre gikk bort søndag 28. september. Den 12 år gamle hunden "sluttet visstnok aldri å kjempe, helt til det siste", og med denne triste bortgangen har Hamilton delt en uttalelse der han snakker om den innvirkningen Roscoe har hatt på livet hans.

"Etter fire dager i respirator, hvor han kjempet med alle krefter han hadde, måtte jeg ta den vanskeligste avgjørelsen i mitt liv og ta farvel med Roscoe. Han sluttet aldri å kjempe, helt til det siste. Jeg føler meg så takknemlig og beæret over å ha delt livet mitt med en så vakker sjel, en engel og en ekte venn. Å ta Roscoe inn i livet mitt var den beste avgjørelsen jeg noensinne har tatt, og jeg vil for alltid verdsette minnene vi skapte sammen. Selv om jeg mistet Coco, har jeg aldri stått overfor å måtte avlive en hund før, selv om jeg vet at moren min og mange nære venner har gjort det. Det er en av de mest smertefulle opplevelsene, og jeg føler en dyp tilknytning til alle som har mistet et elsket kjæledyr. Selv om det var så vanskelig, var det å ha ham noe av det vakreste i livet, å elske så dypt og å bli elsket tilbake.

"Takk for all den kjærligheten og støtten dere har vist Roscoe opp gjennom årene. Det har vært så spesielt å være vitne til og føle."

Hamilton er kjent for å vise sin støtte til saker og ting som betyr noe for ham gjennom klesvalg og til og med på hjelmen i løpshelgene, så spørsmålet er om briten vil hedre Roscoe med noe av utstyret sitt under Singapores Grand Prix som går av stabelen denne helgen, 3.-5. oktober.