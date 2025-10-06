Lewis Hamiltons feil gjør at han bytter plass med Fernando Alonso i Singapores GP

HQ

Dårlige nyheter for Lewis Hamilton, da han fikk en straff i Singapore Grand Prix og falt fra syvende til åttende plass, noe som betyr at han nok en gang ikke tok noe poeng for Ferrari (han har vunnet 48 poeng mindre enn lagkamerat Charles Leclerc). Fem sekunders straffen betydde at han byttet plass med Fernando Alonso, som hadde klart å klatre fra 15. til 8. plass, og endte bare fire tideler bak Hamilton. Etter Hamiltons straff tok Alonso med seg noen poeng til Aston Martin.

Ifølge FIA hadde Hamilton brutt en regel om å kjøre av banen uten bremser. Briten hadde problemer med bremsene i de siste fire rundene, og "forlot banen uten forsvarlig grunn flere ganger", som stewardene bemerket.

Som Motorsport rapporterer, etterlot dette Fernando Alonso veldig sint: "Jeg kan faen ikke tro det", sa Alonso fire ganger til Aston Martin over radioen: "Er det trygt å kjøre uten bremser?".

Alonso forklarte det senere til DAZN: "Når du ikke har bremser, kan du egentlig ikke kjøre av banen, for vi må alle holde oss på banen, med eller uten bremser". Verken Hamilton eller Ferrari bestred dommernes avgjørelse.