Lewis Hamiltons hund Roscoe ligger i koma: Formel 1-mesteren deler en hjertelig melding

Lewis Hamilton har lagt ut et bilde av hunden Roscoe, og deler en bekymringsfull oppdatering om helsen til den 12 år gamle bulldogen. Roscoe fikk nylig lungebetennelse, og da han slet med å puste, ble han lagt i narkose slik at de kunne se til ham. Hjertet hans stoppet i prosessen, men de klarte å legge ham i koma.

"Vi vet ikke om han kommer til å våkne fra dette. I morgen skal vi prøve å vekke ham. Jeg er ved hans side og vil takke dere alle for deres bønner og støtte", sa Hamilton, som gikk glipp av 2026-dekktesten på Mugello denne helgen, men ble erstattet av Zhou Guanyu.

Roscoe har blitt ganske berømt i Formel 1-verdenen, og reiser ofte med den britiske føreren rundt om i verden. I 2023, da Hamiltons skin ble lagt til i Fortnite, dukket Roscoe også opp i spillet.

Denne sesongen sliter den syvdobbelte verdensmesteren, i en alder av 40 år, hos Ferrari og tenker på pensjonisttilværelsen, men nå er alle tankene hans med Roscoe. I tillegg til å være en sann mester i sporten, er Hamilton også en kjent dyrevenn, og Roscoe spiller åpenbart en stor rolle i livet hans. La oss håpe han klarer seg!