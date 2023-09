Leximan: Det magiske ordet

Hvis jeg forteller deg at Leximan er et spill som handler om en trollmann som må lage ord for å trylleformulere, vil du sannsynligvis tro at det er et spill som egner seg for småbarn som skal lære seg grunnleggende engelsk. Dessverre for barna, men heldigvis for oss andre, er Leximan ikke et spill som handler om å lære ord. Snarere er ordene du bruker bare en mekanikk for å fortelle historien om Leximan, en trollmann uten like.

HQ

Leximan kommer fra det britiske tremannsteamet Knights of Borria, som har pakket inn masse sjarm, vittig komikk og mye mer i dette fantastiske eventyret. Vi spiller som tittelen Leximan, en trollmann som skal studere magi. Leximan kan ikke trylle regelmessig, og derfor må vi som spiller finne på ord som skal fungere som trylleformler. Dette gir seg egentlig utslag i to hovedalternativer for spilleren. I oververdenen kan du når som helst åpne tastaturet og skrive inn et hvilket som helst ord du kommer på for å låse opp en hemmelig sti, finne nøkkelen til å løse en gåte eller bare forvandle en mann til en haug med brennende bønner. Du får også muligheten til å bygge ord av fragmenter i kampene. Ikke alle disse er kampoppdrag, og noen av dem kan løses helt fredelig. I demoen tok vi oss av en gremlin som bodde på toalettet vårt, og vi klarte å gjøre den såpass deprimert at den bare forsvant.

Leximan Det er mye komikk i spillet, og det med stor effekt. Verdenen er full av innfall, fra en kobold som bare elsker å trykke på det lille tastaturet sitt, til en kokk som er like besatt av kokkemagi som de fleste trollmenn er av vanlig magi. Med sin fantasy-setting og komiske stil kunne Leximan ha gått i den forferdelige retningen å bare gjøre annenhver replikk til en referanse til en annen fantasy-IP og kledd dem ut som vitser. Knights of Borria har imidlertid skapt sin egen verden og gitt den sin egen komiske stil, og det fungerer utrolig bra. Det er en verden som er lett å forstå, og like innbydende som å sitte i en D&D-kampanje med vennene dine.

Den visuelle stilen i Leximan er nostalgisk, 2D og pikselert. I likhet med Undertale bidrar det visuelle uttrykket til å gjøre spillet mer innbydende og komisk. Figurene har aparte proporsjoner og føles som om de er tatt rett ut av en elsket tegnefilmserie og over i videospillformat. Vi fikk ikke mye tid til å bli kjent med mange av ansiktene vi kommer til å bli vant til når vi vandrer rundt i korridorene på trollmannsskolen, men det er tydelig at disse karakterene er stappfulle av personlighet.

Dette er en annonse:

Noe som virkelig imponerte med Leximan, var detaljrikdommen. Når jeg snakker med utviklerne, virker det som om dette er spillet de har hatt lyst til å lage lenge, og det merkes. Det er så mange hemmeligheter, morsomme små samtaler med tilfeldige NPC-er og trylleformler å oppdage i møter som igjen bidrar til den generelle innlevelsen du får når du går inn i Leximan sin verden. Ord som kraftkilde gir mye moro, og du har friheten til å være så kreativ som du ønsker. Hvis du møter ord som kan kombineres, kan du se hvilken effekt de vil ha. Noen fører til at praktisk talt ingenting skjer, mens andre kan være hemmelige ledetråder til å avslutte en kamp før den i det hele tatt har begynt.

Blant den store vekten av alt vi fikk spille på Gamescom, og alle utgivelsene som kommer resten av året og inn i neste, skilte Leximan seg ut som et unikt spill med mye å by på. Hvis sjarmen, kreativiteten og friheten for spilleren kan vare gjennom hele opplevelsen, blir dette et spill å holde øye med.

Dette er en annonse: